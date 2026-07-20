20 de julho de 2026
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LATERAL

São Paulo anuncia contratação de Aurélio Buta, ex-Frankfurt

Por Valentin Furlan | da Folhapress
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Reprodução
O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta
O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira (20) a contratação de Aurélio Buta. Livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o lateral-direito assinou contrato de um ano com time paulista.

As partes já tinham um acordo verbal e aguardavam apenas a troca de documentação vinda de Portugal para concluir a operação.

O contrato prevê vínculo até o meio de 2027 e conta com uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, a depender do cumprimento de metas.

As negociações foram conduzidas pelos diretores Rafinha e Felipe Carvalho, responsáveis pelo departamento de futebol desde a saída do executivo Rui Costa. A dupla concentrou a busca por atletas livres no mercado e de baixo custo para reforçar o elenco.

Polivalente, Aurélio Buta chega para disputar posição na lateral direita, mas também pode atuar pela esquerda e até como zagueiro em uma linha com três defensores, característica valorizada pela comissão técnica de Dorival Júnior.

Natural de Angola e com cidadania portuguesa, o defensor de 29 anos construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. Revelado pelo Benfica, passou por Royal Antwerp, da Bélgica, Stade de Reims, da França, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e atuou por empréstimo no FC Copenhagen, da Dinamarca, na reta final da última temporada.

Reformulação

Aurélio Buta é o quarto reforço encaminhado pelo São Paulo nesta janela de transferências. Antes dele, o clube acertou as chegadas de Victor Sá, Domingos Duarte e Newton.

Ao mesmo tempo, a diretoria promove uma reformulação no elenco. Alan Franco foi emprestado ao Tigres, Tapia negocia saída para o Columbus Crew, Luan está próximo de uma rescisão contratual, Young acertou com o Portimonense e Cédric Soares permanece fora dos planos enquanto busca um novo clube.

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