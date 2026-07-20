Câmeras com inteligência artificial e capazes de fazer reconhecimento facial começarão a ser instaladas no Rodoanel Mário Covas. Parte do anel viário que contorna a região metropolitana de São Paulo, interligando as principais rodovias do país, também será murada.

A ideia, segundo a Artesp (Agência de Transportes de São Paulo), é monitorar em tempo real os 174 km do Rodoanel, que carrega histórico de assaltos a motoristas e roubos de carga.

A previsão é concluir a primeira parte dos projetos executivos em dezembro de 2026, com início das obras em janeiro do próximo ano.