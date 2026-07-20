Corinthians lida com jogo duro e impasse por renovação de Memphis
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A renovação de Memphis Depay com o Corinthians segue travada a menos de duas semanas do fim do contrato do atacante. O vínculo do jogador se encerra no próximo dia 31 de julho.
A reportagem apurou que o clube mantém conversas com o estafe do atleta, mas ainda há entraves que impedem o avanço das negociações. O principal deles é a dívida que o Corinthians possui com Memphis.
Atualmente, a pendência gira em torno de R$ 45 milhões. O valor, no entanto, pode chegar próximo dos R$ 50 milhões caso as partes avancem em um acordo para o parcelamento do montante.
Outro fator que gerou desgaste foi um equívoco no registro do contrato do jogador. Além de o vínculo ter sido registrado inicialmente até 20 de junho de 2026, quando o contrato é válido até 31 de julho do mesmo ano, o Corinthians também perdeu o prazo para corrigir a informação, que expirou 30 dias antes da data registrada.
O erro provocou irritação entre os representantes jurídicos de Memphis Depay e impactou negativamente o processo de renovação. A situação aumentou a cautela do estafe nas tratativas com o clube.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, os representantes do atacante sempre adotaram uma postura exigente nas negociações. Esse posicionamento não foi alterado durante as conversas pela renovação contratual.
Em diferentes setores do Corinthians, as chances de permanência do jogador são vistas como cada vez menores. O departamento de futebol, porém, ainda trabalha com um cenário considerado equilibrado e avalia as possibilidades de renovação em cerca de 50%.
A confiança do departamento está relacionada, principalmente, às perspectivas que o Corinthians oferece ao atleta. Além do protagonismo esportivo, o clube entende que Memphis construiu relações positivas no Brasil que podem contribuir para projetos pessoais e profissionais no período pós-carreira, especialmente nas áreas musical e social.
A proposta apresentada pelo Corinthians prevê uma redução significativa dos valores em comparação ao contrato atual. Ainda assim, o clube avalia que outros fatores podem pesar a favor da permanência do jogador.
Por outro lado, pessoas que trabalham diretamente com Memphis também enxergam o atual cenário de indefinição como um aspecto desfavorável à continuidade do atacante. O planejamento físico e mental do jogador já considera a possibilidade de que ele deixe o Corinthians após o término do contrato.
Clube busca alternativas financeiras
Enquanto isso, o departamento financeiro do Corinthians estuda alternativas para quitar as pendências financeiras com o atleta independentemente da renovação contratual. O clube trabalha com possibilidades que envolvem a venda de ativos e operações financeiras para alongar o pagamento da dívida.
Uma das alternativas avaliadas é semelhante à operação realizada para quitar a dívida com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meia Rodrigo Garro. Na ocasião, o Corinthians conseguiu parcelar o valor devido por meio de uma operação financeira.
A empresa Outfield realizou o pagamento da dívida, que era próxima de R$ 36 milhões. O valor foi parcelado em 36 vezes, com remuneração baseada em juros equivalentes a cerca de 1% ao ano mais CDI.
O Corinthians avalia que encontrar uma nova operadora disposta a realizar um modelo semelhante pode ser uma alternativa plausível para quitar a dívida com Memphis Depay. O objetivo seria alongar o prazo de pagamento sem depender diretamente da renovação contratual.
O principal obstáculo para esse tipo de operação é a falta de garantias disponíveis. O clube possui diversos ativos já comprometidos em operações de antecipação de receitas e utilizados como garantias financeiras.