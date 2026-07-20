A renovação de Memphis Depay com o Corinthians segue travada a menos de duas semanas do fim do contrato do atacante. O vínculo do jogador se encerra no próximo dia 31 de julho.

A reportagem apurou que o clube mantém conversas com o estafe do atleta, mas ainda há entraves que impedem o avanço das negociações. O principal deles é a dívida que o Corinthians possui com Memphis.

Atualmente, a pendência gira em torno de R$ 45 milhões. O valor, no entanto, pode chegar próximo dos R$ 50 milhões caso as partes avancem em um acordo para o parcelamento do montante.