20 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DESTAQUES

Quem são os jogadores para acompanhar depois da Copa

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fifa
Goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde, atualmente sem clube
Goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde, atualmente sem clube

A Copa do Mundo apresentou algumas "caras novas", e a reportagem listou 15 para você acompanhar a partir de agora.

Para ficar de olho

Cabo Verde

  • Vozinha - goleiro atualmente sem clube
  • Sidny Cabral - lateral-esquerdo do Trabzonspor (TUR)
  • Jovane Cabral - meio-campista do Grêmio

Costa do Marfim

  • Diomandé - atacante do RB Leipzig (ALE)

Estados Unidos

  • Balogun - atacante da Monaco (FRA)

Espanha

  • Oyarzabal - atacante da Real Sociedad (ESP)

Inglaterra

  • Elliot Anderson - meio-campista do Manchester City (ING)
  • Djed Spence - lateral-direito do Tottenham (ING)

Japão

  • Zion Suzuki - goleiro do Parma (ITA)

México

  • Julian Quiñones - atacante do Al-Qadsiah (KSA)

Marrocos

  • Bouaddi - meio-campista do Lille (FRA)
  • Saibari - meio-campista do Bayern de Munique (ALE)

Noruega

  • Antonio Nusa - atacante do RB Leipzig (ALE)

Senegal

  • Ismaila Sarr - atacante do Crystal Palace (ING)

Suíça

  • Manzambi - meio-campista do Aston Villa (ING)

Comentários

Comentários