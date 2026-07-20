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Quem são os jogadores para acompanhar depois da Copa
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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A Copa do Mundo apresentou algumas "caras novas", e a reportagem listou 15 para você acompanhar a partir de agora.
Para ficar de olho
Cabo Verde
- Vozinha - goleiro atualmente sem clube
- Sidny Cabral - lateral-esquerdo do Trabzonspor (TUR)
- Jovane Cabral - meio-campista do Grêmio
Costa do Marfim
- Diomandé - atacante do RB Leipzig (ALE)
Estados Unidos
- Balogun - atacante da Monaco (FRA)
Espanha
- Oyarzabal - atacante da Real Sociedad (ESP)
Inglaterra
- Elliot Anderson - meio-campista do Manchester City (ING)
- Djed Spence - lateral-direito do Tottenham (ING)
Japão
- Zion Suzuki - goleiro do Parma (ITA)
México
- Julian Quiñones - atacante do Al-Qadsiah (KSA)
Marrocos
- Bouaddi - meio-campista do Lille (FRA)
- Saibari - meio-campista do Bayern de Munique (ALE)
Noruega
- Antonio Nusa - atacante do RB Leipzig (ALE)
Senegal
- Ismaila Sarr - atacante do Crystal Palace (ING)
Suíça
- Manzambi - meio-campista do Aston Villa (ING)