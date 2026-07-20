A Copa do Mundo apresentou algumas "caras novas", e a reportagem listou 15 para você acompanhar a partir de agora.

Para ficar de olho

Cabo Verde

Vozinha - goleiro atualmente sem clube

Sidny Cabral - lateral-esquerdo do Trabzonspor (TUR)

Jovane Cabral - meio-campista do Grêmio

Costa do Marfim