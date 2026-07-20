São Paulo destrava mercado com quatro reforços de baixo custo
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Mesmo antes da abertura da janela de transferências, o São Paulo já acertou a contratação de quatro reforços a custo baixo e para reforçar o elenco em meio às limitações financeiras.
Desde a saída de Rui Costa, o departamento de futebol, comandado interinamente por Rafinha e Felipe Carvalho, encaminhou quatro reforços sem desembolsar valores em direitos econômicos.
A nova condução do futebol acelerou negociações que já estavam em andamento e concentrou esforços em atletas livres ou em operações de baixo impacto financeiro.
A atuação levou o presidente do clube, Harry Massis Júnior, efetivar de Rafinha como substituto de Rui Costa. Até então, o cargo de diretor da pasta estava, oficialmente, vago - apesar de a dupla já estar liderando efetivamente o departamento.
Victor Sá chegou após o término do contrato com o Krasnodar. Domingos Duarte aceitou reduzir a pedida salarial para fechar acordo de duas temporadas. Aurélio Buta, livre depois de deixar o Eintracht Frankfurt, acertou sem custos de transferência.
Newton é a única exceção. O volante será adquirido em definitivo pelo São Paulo, mas a diretoria montou uma engenharia financeira para reduzir o desembolso.
A ideia é diminuir a opção de compra de Nahuel Ferraresi para um valor próximo ao da aquisição do meio-campista, permitindo que as duas operações sejam compensadas caso o Botafogo exerça a compra do zagueiro ao fim do empréstimo.
O plano do clube é reduzir a opção de compra do venezuelano para um valor próximo ao da aquisição do volante, permitindo uma compensação financeira caso o Botafogo decida permanecer com o zagueiro ao fim do empréstimo.
Perfil definido
A atuação da diretoria interina também mudou o perfil das negociações. Em vez de disputar atletas que exigiam investimentos elevados, o São Paulo passou a priorizar jogadores livres, empréstimos e oportunidades de mercado.
Foi assim nas conversas por Domingos Duarte, Aurélio Buta, Newton e Victor Sá. O clube também monitorou nomes como Arthur Chaves, Felipe Silva e Ricardo Graça, mas recuou quando os valores extrapolaram a realidade financeira.
Ao mesmo tempo em que reforça o grupo, o São Paulo trabalha para reduzir custos. Alan Franco foi emprestado ao Tigres, Tapia negocia saída para o Columbus Crew, Luan deve rescindir contrato e Cédric Soares foi colocado no mercado.
A estratégia é abrir espaço na folha salarial sem comprometer a competitividade do elenco.