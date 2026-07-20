Mesmo antes da abertura da janela de transferências, o São Paulo já acertou a contratação de quatro reforços a custo baixo e para reforçar o elenco em meio às limitações financeiras.

Desde a saída de Rui Costa, o departamento de futebol, comandado interinamente por Rafinha e Felipe Carvalho, encaminhou quatro reforços sem desembolsar valores em direitos econômicos.

A nova condução do futebol acelerou negociações que já estavam em andamento e concentrou esforços em atletas livres ou em operações de baixo impacto financeiro.