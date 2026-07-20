O Palmeiras registrou um déficit de R$ 65,9 milhões nos primeiros cinco meses 2026 - o orçado inicialmente para o período era um superávit de R$ 32,8 milhões. Além disso, o clube projetou R$ 400 milhões em vendas no ano, e até agora não fez nenhum negócio significativo.

A presidente Leila Pereira falou sobre o tema e confirmou que o plano segue o mesmo: manter todos os jogadores do elenco nesta janela de transferência para conquistar todos os títulos que o clube disputa (Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores).

O que ela disse

"Tenho que ter criatividade. Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito", disse Leila Pereira.