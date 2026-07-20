Leila manterá Palmeiras 'forte' mesmo com déficit
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O Palmeiras registrou um déficit de R$ 65,9 milhões nos primeiros cinco meses 2026 - o orçado inicialmente para o período era um superávit de R$ 32,8 milhões. Além disso, o clube projetou R$ 400 milhões em vendas no ano, e até agora não fez nenhum negócio significativo.
A presidente Leila Pereira falou sobre o tema e confirmou que o plano segue o mesmo: manter todos os jogadores do elenco nesta janela de transferência para conquistar todos os títulos que o clube disputa (Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores).
O que ela disse
"Tenho que ter criatividade. Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito", disse Leila Pereira.
"Não posso deixar de ter um time forte porque o que pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos se desfazendo de seus principais jogadores. Então, nossa prioridade é sempre manter nosso elenco forte. Como vai pagar as contas? Deixa que a presidente resolve", acrescentou.
A base aparece como uma das soluções para o Palmeiras equilibrar as contas. O clube tem um geração com muitos nomes em destaque: os atacantes Felipe Teresa, Heittor, Eduardo Conceição, Riquelme Fillipi, e os zagueiros Benedetti e Koné.
O Palmeiras previa registrar com "rendas diversas", que por causa do Conselho Federal de Contabilidade passou a incluir os valores referentes a venda de atletas, R$ 235,7 milhões em transferências até maio, mas esse valor é de apenas R$ 78 milhões. As principais negociações no ano até aqui foram as vendas de Aníbal Moreno (River Plate) e Facundo Torres (Austin FC).
Esse cenário com as finanças é o que impede o Palmeiras de esticar a corda na negociação por Danilo. O Alviverde não vai pagar os 30 milhões de euros (R$ 175 milhões na cotação atual) que o Botafogo quer, e tenta diminuir os valores incluindo jogadores pouco aproveitados - como foi inicialmente com o zagueiro Kaiky Naves, que está a caminho do Necaxa, do México.
Só uma proposta irrecusável vai tirar algum atleta do time titular. O clube viveu esse cenário em janeiro do ano passado, quando vendeu Vitor Reis para o Manchester City por 35 milhões de euros (R$ 219 milhões na época). A venda da cria da Academia é a maior negociação de um zagueiro na história do futebol brasileiro.
O único jogador que interessa ao Palmeiras nesta janela de transferências é o meio-campista Danilo. Se o Alviverde não conseguir fechar com o jogador, não vai direcionar seus esforços por outro atleta.
"O interesse do Palmeiras é exclusivamente no Danilo. Se não vier o Danilo, acho que nosso elenco é extremamente forte para essa temporada", concluiu a mandatária.