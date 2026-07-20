A parada da Copa do Mundo trouxe mais problemas médicos do que soluções para o Flamengo. O Rubro-Negro retorna ao Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), podendo ter até seis desfalques.

Os jogadores com problemas físicos são Arrascaeta, De la Cruz, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Luiz Araújo e Plata. Destes, Arrascaeta e Léo Ortiz são os que estão em estágios mais avançados de recuperação e já realizam trabalhos com bola. Porém, a presença da dupla contra os catarinenses não está garantida.

Lucas Paquetá evolui no tratamento, mas ainda está com a fisioterapia e não tem um prazo de retorno. Assim como Arrascaeta, ele também se lesionou na Copa do Mundo, em jogo da seleção brasileira contra o Japão, pela segunda fase.