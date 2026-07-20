Flamengo pode ter até seis desfalques no retorno ao Brasileiro
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A parada da Copa do Mundo trouxe mais problemas médicos do que soluções para o Flamengo. O Rubro-Negro retorna ao Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), podendo ter até seis desfalques.
Os jogadores com problemas físicos são Arrascaeta, De la Cruz, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Luiz Araújo e Plata. Destes, Arrascaeta e Léo Ortiz são os que estão em estágios mais avançados de recuperação e já realizam trabalhos com bola. Porém, a presença da dupla contra os catarinenses não está garantida.
Lucas Paquetá evolui no tratamento, mas ainda está com a fisioterapia e não tem um prazo de retorno. Assim como Arrascaeta, ele também se lesionou na Copa do Mundo, em jogo da seleção brasileira contra o Japão, pela segunda fase.
Outros que voltaram com problemas do Mundial foram o uruguaio De la Cruz e o equatoriano Plata. Já Luiz Araújo sofreu uma entrada no amistoso contra o Olímpia (PAR), na última sexta-feira, e foi constatada uma lesão no joelho esquerdo após a realização de exames.
Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim demonstrou preocupação, principalmente, com a falta de ritmo, já que alguns destes atletas não atuam há meses.
"Na Europa a gente faz pré-temporada, para um mês, treina cinco semanas, para depois voltar às condições. Então, com jogadores que estão há meses sem treinar, o que a gente precisa fazer para colocá-los no mais alto nível? Por isso precisamos ter muito cuidado, e essa é minha grande preocupação: ter jogadores lesionados, e temos muitos. Muitos por traumas, e muitos voltando das seleções agora em dificuldade", disse Jardim.