20 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Adolescente morre após fonte desabar em festa na Espanha

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
Imprensa espanhola relatou que várias pessoas subiram na fonte antes do desabamento
Imprensa espanhola relatou que várias pessoas subiram na fonte antes do desabamento

Um adolescente de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, na Espanha, depois que uma fonte desabou durante a comemoração do título espanhol na Copa do Mundo.

O acidente ocorreu na província de Salamanca, após a final disputada no domingo (19). A prefeitura informou que a estrutura cedeu durante a celebração e deixou outras pessoas feridas.

Prefeitura de Ciudad Rodrigo lamentou a morte e disse que a festa terminou em tragédia. "O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo se transformou em uma tragédia", publicou a administração municipal no Facebook.

Imprensa espanhola relatou que várias pessoas subiram na fonte antes do desabamento. A estrutura teria cedido por causa do peso, segundo as informações divulgadas.

A conquista da Espanha sobre a Argentina provocou comemorações em diferentes cidades do país. Buzinas, vuvuzelas, fogos de artifício e gritos marcaram a festa, que avançou pela madrugada.

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