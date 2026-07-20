Um adolescente de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, na Espanha, depois que uma fonte desabou durante a comemoração do título espanhol na Copa do Mundo.

O acidente ocorreu na província de Salamanca, após a final disputada no domingo (19). A prefeitura informou que a estrutura cedeu durante a celebração e deixou outras pessoas feridas.

Prefeitura de Ciudad Rodrigo lamentou a morte e disse que a festa terminou em tragédia. "O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo se transformou em uma tragédia", publicou a administração municipal no Facebook.