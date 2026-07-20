Famílias com crianças, casais jovens e beneficiários de auxílio-moradia terão mais chances de serem selecionados para aquisição de mil imóveis na cidade de São Paulo com financiamento imobiliário subsidiado da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Outro critério que irá compor o sistema de seleção é se o grupo familiar já mora ou trabalha a até 1,5 quilômetro do empreendimento de interesse. É a primeira vez que a empresa vinculada ao governo estadual testa esse conjunto de critérios no lugar dos sorteios.

Os apartamentos estão distribuídos por 15 empreendimentos em todas as regiões da cidade. As inscrições devem ser realizadas no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br) entre 9h desta segunda-feira (20) e 17h do dia 30 de julho.