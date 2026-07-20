Condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, Cristian Cravinhos, 50, decidiu apostar na produção de conteúdo adulto como nova fonte de renda.

Em regime aberto, ele afirma que pretende transformar a repercussão em torno de seu nome em uma atividade lucrativa e já prepara a estreia de um perfil no OnlyFans, plataforma voltada à venda de conteúdo exclusivo por assinatura. As informações foram publicadas pelo O Globo.

Segundo a reportagem, Cristian começou comercializando vídeos pornôs e fotografias por meio de mensagens privadas nas redes sociais. O pacote, composto por um vídeo solo e três fotos, era oferecido por R$ 120.