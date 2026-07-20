Cristian Cravinhos passa a vender conteúdo adulto
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Condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, Cristian Cravinhos, 50, decidiu apostar na produção de conteúdo adulto como nova fonte de renda.
Em regime aberto, ele afirma que pretende transformar a repercussão em torno de seu nome em uma atividade lucrativa e já prepara a estreia de um perfil no OnlyFans, plataforma voltada à venda de conteúdo exclusivo por assinatura. As informações foram publicadas pelo O Globo.
Segundo a reportagem, Cristian começou comercializando vídeos pornôs e fotografias por meio de mensagens privadas nas redes sociais. O pacote, composto por um vídeo solo e três fotos, era oferecido por R$ 120.
A negociação ganhou repercussão depois que compradores divulgaram capturas de tela das conversas, mostrando a forma como o material era vendido e entregue.
Procurado pela publicação, Cristian inicialmente negou produzir conteúdo erótico. Após ser confrontado com as imagens das negociações, mudou a versão. Ele admitiu as vendas e revelou que trabalha na produção de novos conteúdos para abastecer o futuro perfil na plataforma.
Antes dessa mudança de atividade, o condenado tentava obter renda com a venda de quadros, pinturas a óleo e gravuras produzidos durante o período em que esteve preso em Tremembé. Em uma publicação feita no ano passado, chegou a afirmar que precisava "levantar um dinheiro".
Ao justificar a decisão, Cristian afirmou que a comercialização das obras já não era suficiente para cobrir as despesas da casa e ajudar no sustento da companheira e dos dois enteados, e disse que "o recomeço fora da cadeia é muito duro".
Seu nome voltou a ganhar destaque após a estreia da série "Tremembé", do Prime Video, que retrata a rotina de presos famosos. Na produção, interpretado pelo ator Kelner Macêdo, seu personagem aparece em um relacionamento afetivo com outro detento e protagoniza uma cena vestindo uma calcinha.
Cristian Cravinhos foi condenado ao lado do irmão, Daniel Cravinhos, e de Suzane von Richthofen pelo assassinato dos pais dela, Manfred e Marísia von Richthofen, em outubro de 2002. Ele obteve o regime aberto pela primeira vez em 2016, mas voltou à prisão dois anos depois após ser preso em flagrante por tentar subornar policiais militares.
Em março de 2025, a Justiça autorizou Cristian a cumprir o restante da pena em regime aberto, o que contraria manifestação do Ministério Público sobre o caso.