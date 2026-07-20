A França chegou à Copa do Mundo badalada e favorita ao título. Pouco mais de um mês depois, os franceses deixam o Mundial frustrados com o quarto lugar e cercados por uma crise que terá de ser controlada pelo seu novo treinador: o ídolo Zinédine Zidane.

Tudo parecia nos conformes até a semifinal. A França havia vencido todos os seus adversários com placares confortáveis - com exceção do 1 a 0 sobre o retrancado Paraguai - e com futebol envolvente, muito pelo poderio do quarteto ofensivo formado por Mbappé, Olise, Dembélé e Doué/Barcola.

A empolgação ruiu diante da filosofia espanhola. A França foi anulada na semifinal, sucumbiu ao domínio tático dos comandados de Luis de la Fuente e, ali, já garantiu sua pior campanha nas últimas três Copas - foi campeã em 2018 e vice em 2022.