Espanha é a 1ª a vencer Copas feminina e masculina na sequência
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Com a vitória da seleção treinada por Luis de la Fuente neste domingo (19), nos Estados Unidos, a Espanha se tornou o primeiro país a deter simultaneamente os títulos de Copa do Mundo entre as equipes masculina e feminina.
As jogadoras espanholas conquistaram o título inédito na última edição do Mundial, disputado em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.
Na decisão, venceram a Inglaterra por a 1 a 0, em Sydney, com gol da lateral-esquerda Olga Carmona, à época do Real Madrid –hoje ela defende o Paris Saint-Germain.
O time do capitão Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, superou a Argentina no estádio MetLife, em East Rutherford, pelo mesmo placar, definido na prorrogação com gol de Ferran Torres, do Barcelona.
A primeira edição da Copa do Mundo feminina aconteceu em 1991, na China, e foi vencida pelos Estados Unidos. As americanas são as maiores campeãs da competição de forma isolada, com quatro taças - também venceram em 1999, 2015 e 2019.
O time masculino nunca venceu o Mundial entre os homens, assim como Noruega e Japão, que detêm os títulos das Copas de 1995 e 2011, respectivamente, entre as mulheres.
O único país que avia levantado o troféu com as duas equipes é a Alemanha, mas não em sequência. O time masculino foi campeão em 1954, 1974, 1990 e 2014. A seleção feminina venceu duas vezes, em 2003 e 2007, e foi a primeira bicampeã consecutiva.
O próximo Mundial, em 2027, acontecerá no Brasil, que ainda busca sua primeira conquista entre as mulheres.
Campeões da Copa desde 1991, quando foi criado o torneio feminino
- 1991 (feminino): Estados Unidos
- 1994 (masculino): Brasil
- 1995 (feminino): Noruega
- 1998 (masculino): França
- 1999 (feminino): Estados Unidos
- 2002 (masculino): Brasil
- 2003 (feminino): Alemanha
- 2006 (masculino): Itália
- 2007 (feminino): Alemanha
- 2010 (masculino): Espanha
- 2011 (feminino): Japão
- 2014 (masculino): Alemanha
- 2015 (feminino): Estados Unidos
- 2018 (masculino): França
- 2019 (feminino): Estados Unidos
- 2022 (masculino): Argentina
- 2023 (feminino): Espanha
- 2026 (masculino): Espanha