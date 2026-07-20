Com a vitória da seleção treinada por Luis de la Fuente neste domingo (19), nos Estados Unidos, a Espanha se tornou o primeiro país a deter simultaneamente os títulos de Copa do Mundo entre as equipes masculina e feminina.

As jogadoras espanholas conquistaram o título inédito na última edição do Mundial, disputado em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.

Na decisão, venceram a Inglaterra por a 1 a 0, em Sydney, com gol da lateral-esquerda Olga Carmona, à época do Real Madrid –hoje ela defende o Paris Saint-Germain.