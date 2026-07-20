Argentina chega ao 4º vice, iguala Alemanha e bate recordes
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Vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, a Argentina quebrou recordes e atingiu marcas simbólicas na campanha deste ano, a começar pela quarta medalha de prata.
Com o resultado contra a Espanha neste domingo (19), os argentinos igualaram os alemães -até então o único país que tinha ficado com quatro vices em Mundiais da Fifa.
A Alviceleste "bateu na trave" nas edições do Uruguai (1930), da Itália (1990), do Brasil (2014) e dos Estados Unidos/Canadá/México (2026).
Esta foi a sétima participação da Argentina em finais de Copa, igualando a seleção brasileira, mas com aproveitamento menor dos hermanos (42%), que voltaram campeões quando sediaram o torneio (1978), no México (1986) e no Qatar (2022). Já o Brasil trouxe para seu território cinco taças (71%).
A tetracampeã Alemanha, país que mais chegou a finais, foi vice na Inglaterra (1966), na Espanha (1982), no México (1986) e no Japão/Coreia do Sul (2002). Ganhou quatro: Suíça (1954), Alemanha (1974), Itália (1990) e Brasil (2014).
O segundo lugar da Argentina foi alcançado com sete vitórias e apenas uma derrota, diante da Espanha na partida mais importante. Os argentinos não chutaram a gol no primeiro e no segundo tempo da decisão.
Mas o ataque vice-campeão igualou os números da seleção brasileira de 1970, comandada por Mario Zagallo e tricampeã no México.
Foram 19 gols marcados pelos alvicelestes nesta edição. Desses, nove foram anotados na etapa complementar, oito deles após os 30 minutos.
Messi foi autor de oito gols e quatro assistências. O camisa 10 deve se despedir das Copas do Mundo neste ano, mas não sem antes ter superado grandes nomes do futebol mundial.
Aos 39 anos, o craque passou Miroslav Klose neste ano, tornando-se o maior artilheiro do torneio, ainda na fase de grupos, ao anotar os dois gols na vitória sobre a Áustria.
Nos passes distribuídos para que os companheiros marcassem, Messi ficou na vice-liderança do torneio, atrás do francês Michael Olise (7).
Na história das Copas, o camisa 10 argentino bateu mais um recorde, deixando Pelé (9) e o alemão Fritz Walter (10) para trás, chegando a 12 assistências.
A façanha foi alcançada no jogo da semifinal, quando o astro do Inter Miami deu dois passes decisivos para que Enzo Fernández e Lautaro Martínez selassem a virada sul-americana sobre os ingleses.
Na final, contudo, que deve ser o último jogo em Copas, Messi pouco fez.