A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19) após estrear o formato com 48 seleções distribuídas por três países.

Daqui a quatro anos, o torneio deve repetir a dinâmica ou até se expandir para 64 participantes, possibilidade considerada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

O Mundial de 2030 acontecerá na Espanha, em Portugal e em Marrocos, além de ter Argentina, Paraguai e Uruguai como sedes de partidas comemorativas. A celebração será uma homenagem ao centenário da competição, que teve sua edição inaugural disputada em território uruguaio, em 1930.