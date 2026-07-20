A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Columvi (glofitamabe) para o tratamento de um tipo agressivo de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer do sangue. A decisão foi publicada nesta segunda (20) no Diário Oficial da União.

O medicamento, da farmacêutica Roche, é indicado em combinação com quimioterapia para adultos com linfoma difuso de grandes células B não especificado em recidiva ou refratário -quando a doença retorna ou deixa de responder às terapias anteriores- e que não têm condições clínicas de receber transplante autólogo de células-tronco.

Segundo a Anvisa, o glofitamabe é um anticorpo biespecífico; liga-se ao mesmo tempo à proteína CD20, presente nas células tumorais, e ao CD3, dos linfócitos T, redirecionando o sistema de defesa do organismo contra o câncer.