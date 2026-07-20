Dois corpos foram encontrados na manhã de sábado (18) em uma estrada vicinal de Porto Seguro, na Bahia. As vítimas foram identificadas como Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, e Vinícius Souza de Carvalho, de 28, que eram namorados.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo na sexta-feira (17). A autoria e a motivação do crime estão sob investigação.

Ulissias Marcelli era influenciadora digital, fire performer, empresária e motociclista, além de atuar em causas de defesa animal em Porto Seguro, cidade onde morava. Nas redes sociais, reunia mais de 20 mil seguidores e deixa um filho pequeno. Ela havia sido confirmada como apresentadora do Festival Rock Gaia, marcado para o dia 25.