O Hospital São Paulo, unidade universitária da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), confirmou a presença de escorpiões em uma sala da Central de Material e Esterilização que, segundo a instituição, está desocupada. Os aracnídeos foram encontrados na semana passada.

Em nota, o hospital afirmou que não houve registro de escorpiões em áreas assistenciais nem acidentes envolvendo funcionários ou pacientes.

Unidade de ensino, pesquisa e extensão, o Hospital São Paulo é um dos centros de referência do SUS (Sistema Único de Saúde) na capital paulista, com atendimento de alta complexidade.