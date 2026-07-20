Funcionários encontram escorpiões em sala de hospital; VÍDEO
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O Hospital São Paulo, unidade universitária da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), confirmou a presença de escorpiões em uma sala da Central de Material e Esterilização que, segundo a instituição, está desocupada. Os aracnídeos foram encontrados na semana passada.
Em nota, o hospital afirmou que não houve registro de escorpiões em áreas assistenciais nem acidentes envolvendo funcionários ou pacientes.
Unidade de ensino, pesquisa e extensão, o Hospital São Paulo é um dos centros de referência do SUS (Sistema Único de Saúde) na capital paulista, com atendimento de alta complexidade.
A instituição informou que a sala passa por uma reforma estrutural, com intervenções no piso e nas paredes, e que a substituição do forro do teto está prevista para as próximas semanas.
Ainda segundo o hospital, na semana passada foi realizada uma inspeção no forro, seguida de nova dedetização da área. A unidade afirmou manter uma rotina periódica de controle de pragas, com calendário de dedetizações atualizado e adoção de medidas adicionais sempre que necessário.
Durante as obras, houve uma reorganização temporária da logística da Central de Material e Esterilização, com transferência de materiais e adequação de processos. De acordo com o hospital, a assistência aos pacientes não foi comprometida.
O caso veio a público após funcionários denunciarem o problema à TV Globo. Vídeos gravados pelos trabalhadores mostram dois escorpiões no chão da sala antes de serem capturados. Segundo os relatos, os animais aparecem no local desde março, geralmente caindo do forro.
O hospital confirmou que já havia registrado ocorrências em março e afirmou que a região é bastante acometida por escorpiões.
Em caso de picada
A orientação em caso de picada é lavar o local com água e sabão, aplicar compressa morna e buscar atendimento médico imediatamente, especialmente quando a vítima for uma criança.
Em casos graves, o tratamento exige a aplicação do soro antiescorpiônico, produzido pelo Instituto Butantan.