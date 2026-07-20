Uma pesquisa do A.C. Camargo Cancer Center feita pela Nexus mostra que 80% dos brasileiros reconhecem a gravidade da presença de sangue nas fezes e da alterações de hábitos intestinais por mais de um mês, considerados sinais de alerta para o câncer colorretal. Apesar disso, apenas dois terços (67%) sabem o que é o exame de sangue oculto nas fezes, utilizado no rastreamento da doença.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20), quando completa um ano da morte da cantora Preta Gil, que tornou público o diagnóstico e o tratamento do câncer colorretal em 2023 e ampliou a discussão sobre a doença. Ela morreu em 20 de julho de 2025 em decorrência de complicações do câncer, nos Estados Unidos, onde fazia tratamento.

Também conhecido como câncer de intestino, o câncer colorretal é o terceiro mais incidente no Brasil, atrás apenas do câncer de próstata em homens e do câncer de mama em mulheres, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer). Estima-se um total de 53.810 novos casos da doença por ano no triênio 2026-2028, um aumento de 18% em relação ao triênio 2023-2025.