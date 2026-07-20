A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo resultou tumultos em cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro na noite de domingo (19). Houve confrontos entre torcedores argentinos, registros de agressões e atuação da Polícia Militar para conter as confusões.

Em Santa Catarina, ao menos nove pessoas ficaram feridas. Em Balneário Camboriú, oito vítimas foram registradas após brigas no calçadão da Praia Central e arredores, onde a partida foi transmitida. Segundo a Guarda Municipal, houve arremesso de garrafas e lançamento de fogos de artifício contra as equipes de segurança.

Em Florianópolis, um argentino de 33 anos ficou ferido durante um confronto em Canasvieiras, tradicional reduto de turistas argentinos. Ele recebeu atendimento do Samu com suspeita de lesão na medula espinhal e foi encaminhado ao Hospital Governador Celso Ramos.