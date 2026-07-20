Criança morre atingida pelo pai com mochila com facas dentro
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Um menino de seis anos morreu após ser atingido com uma mochila com duas facas pelo pai no Amazonas.
O pai foi preso em flagrante após admitir que atingiu a criança com a mochila ao se esquecer que dentro dela tinha duas facas. O caso foi registrado em Itapiranga, no interior amazonense.
O homem de 24 anos havia dito, inicialmente, que a criança tinha sofrido um acidente e caído em cima de uma faca. No entanto, para a polícia, horas depois, narrou que foi repreender o menino dando com a mochila nele quando percebeu que o perfurou nas costas.
A criança foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O pai disse que as facas estavam na mochila porque no dia anterior havia usado ela para ir pescar.
A pancada com a mochila serviria pra castigá-lo por desobediência, de acordo com o pai. Ele não se lembrava de ter armazenado as facas lá.
Polícia pediu prisão preventiva do homem. Ele deve passar por audiência de custódia e ser transferido para unidade prisional.