Dois policiais militares foram condenados na quarta-feira (15) pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo sob acusação de torturar adolescentes na favela da Caixa D'Água, na zona leste da capital, em fevereiro de 2025, segundo informações do Fantástico, da TV Globo. Cabe recurso.

O caso veio à tona após divulgação das imagens capturadas pelas câmeras corporais dos próprios policiais, incluindo o momento em que um deles simula roleta-russa com um revólver na cabeça de um dos jovens.

Segundo as imagens, o sargento Amauri dos Santos colocou uma única munição numa arma, girou o tambor e encostou-a na cabeça de um adolescente antes de apertar o gatilho —a arma não disparou.