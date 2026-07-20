Nesta segunda-feira (20), São Paulo tem mais um dia de tempo estável, com madrugada de céu claro e temperatura em torno de 14°C, além de sol predominante e máxima que chega aos 27°C na capital.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%, com percentuais ainda mais baixos em alguns bairros.

A previsão indica que o padrão se repete na terça (21), com mínima próxima dos 15°C, céu claro ao longo do dia e máxima também na casa dos 27°C.