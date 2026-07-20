São Paulo tem início de semana com tempo seco e máxima de 27°C
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Nesta segunda-feira (20), São Paulo tem mais um dia de tempo estável, com madrugada de céu claro e temperatura em torno de 14°C, além de sol predominante e máxima que chega aos 27°C na capital.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%, com percentuais ainda mais baixos em alguns bairros.
A previsão indica que o padrão se repete na terça (21), com mínima próxima dos 15°C, céu claro ao longo do dia e máxima também na casa dos 27°C.
O tempo seco deve prevalecer até quarta (22): conforme o CGE, a chuva só retorna à capital paulista entre quinta (23) e sexta-feira (24), quando uma frente fria consegue avançar até o litoral do estado. Até lá, as temperaturas médias devem ficar acima do esperado para julho, principalmente as máximas.
No estado como um todo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama atenção para o vento: a diferença de pressão entre um centro de baixa na Argentina e o anticiclone subtropical do Atlântico Sul intensifica o jato de baixos níveis (JBN), que passa a influenciar também São Paulo.
Nesta segunda, o oeste, o centro e o sul do estado —incluindo municípios como Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba— estão sob aviso amarelo de perigo potencial para vendaval.
No centro-oeste paulista, as máximas chegam a 32°C neste domingo e nesta segunda. Já na divisa entre o sul de Minas Gerais, o leste de São Paulo e a serra de Resende (RJ), as madrugadas seguem frias, com risco de geada e mínimas em torno de 4°C.
No Rio Grande do Sul, o quadro é bem diferente: o estado segue sob aviso laranja de perigo para tempestades com granizo, que nesta segunda-feira atinge municípios das regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e da Grande Porto Alegre.
O vento também é forte na Região Sul, com aviso laranja para vendaval no oeste do Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o calor aumenta nas tardes, e a máxima pode chegar a 32°C no noroeste paranaense nesta segunda.
No Centro-Oeste, o tempo permanece estável, com céu claro predominante e apenas chuvas isoladas no extremo noroeste de Mato Grosso. O oeste e o sul de Mato Grosso do Sul seguem sob aviso de perigo para vendaval, enquanto as máximas chegam a 34°C no noroeste de Goiás, em Mato Grosso e no próprio Mato Grosso do Sul.
Já no Nordeste, chuvas fracas e isoladas atingem a faixa litorânea, e o Piauí concentra as temperaturas mais altas da região, com máxima de até 36°C. No Norte, a instabilidade característica da Amazônia provoca pancadas isoladas no norte e no oeste, enquanto o Tocantins e o sul do Pará têm céu claro e grande amplitude térmica, com mínimas de 16°C e máximas de até 35°C.