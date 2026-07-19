A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), conquistou sua segunda Copa do Mundo e garantiu uma condição inédita para a próxima edição do torneio.

Em 2030, defenderá o título tendo seu próprio país como uma das sedes do Mundial.

O gol do bicampeonato foi marcado por Ferran Torres, aos 106 minutos. A Copa de 2030 será disputada quase toda em Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas iniciais em Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da competição.