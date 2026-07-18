Essa visão fundamentalista de [não] cancelar culto por causa de jogo é de uma estupidez atroz. Dá até preguiça de tentar explicar. Talvez eu explicaria dizendo que isso significa dar mais importância ao rito do que à experiência. Sempre digo: assim como você pode estar numa arquibancada de futebol de uma maneira sagrada, você pode estar num culto de uma maneira profana.

A fórmula de que "o Brasil ficará cada vez mais evangélico, e os evangélicos cada vez mais brasileiros" tem prosperado?

Ed René Kivitz - É uma relação paradoxal. Quando a busca de intersecção com a cultura é vista como uma degeneração da experiência religiosa, as pessoas tendem a uma resposta fundamentalista. É justamente nessa resposta moralista e dogmática que sufocam a religião. O que chamam de remédio é um veneno.

Quais são os dobramentos práticos desse fundamentalismo que o sr. evoca?

Ed René Kivitz - Ele se manifesta no maniqueísmo: a sociedade dividida entre os que são das trevas e os que são da luz, os do mal e os do bem. Quando você enxerga o outro como um ser humano das trevas, você converte ou elimina. Com o mal você não conversa. Esse fundamentalismo hierarquiza a sociedade. Porque quem é da luz deve estar no domínio, e quem é das trevas tem que ser subjugado. Quando um fundamentalista radical mata uma pessoa em nome de Deus, ele não entende que está matando um ser humano. Está eliminando o mal. É, num extremo, a desumanização.