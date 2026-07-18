O corpo da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, 60, foi localizado em área de mata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), de acordo com a Polícia Civil de São Paulo.

A mulher estava desaparecida desde o dia 30 de junho, quando deixou o trabalho, no bairro Ubatumirim, em Ubatuba, no litoral paulista.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Seccional de São Sebastião afirmou que o corpo foi localizado durante buscas no município fluminense, com apoio do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José dos Campos e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.