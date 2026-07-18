Corpo de cozinheira é localizado em Angra; ex-patroa é presa
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O corpo da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, 60, foi localizado em área de mata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), de acordo com a Polícia Civil de São Paulo.
A mulher estava desaparecida desde o dia 30 de junho, quando deixou o trabalho, no bairro Ubatumirim, em Ubatuba, no litoral paulista.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Seccional de São Sebastião afirmou que o corpo foi localizado durante buscas no município fluminense, com apoio do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José dos Campos e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
O corpo da cozinheira foi localizado em área de mata na Serra d'Água, num local de difícil acesso. A perícia foi acionada e a polícia faz buscas para tentar esclarecer o caso.
A ex-patroa de Berenice, uma mulher de 46 anos, é suspeita de ter cometido o crime. Ela foi presa temporariamente no dia 10 e permanece detida, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) paulista. A Folha não identificou a defesa dela.
Polícia de Angra dos Reis afirmou que prestou apoio à polícia de São Paulo, realizando a remoção do corpo, os procedimentos periciais e outras medidas que contribuíram para a localização da vítima. As investigações sobre o crime seguem sob responsabilidade da Polícia Civil paulista.
De acordo com a TV Record, o crime teria sido motivado por dívidas trabalhistas. A suspeita foi presa após contradições em seus depoimentos. Além disso, uma perícia no veículo dela encontrou marcas de sangue.
O corpo foi reconhecido pelo filho da cozinheira, com base em uma tatuagem, mas a identificação oficial deve ocorrer nos próximos dias, com base em exames do IML (Instituto Médico Legal).