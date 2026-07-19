Autor do gol do título do bicampeonato mundial da Espanha, o atacante Ferran Torres, 26, não é titular absoluto de sua seleção e nem do Barcelona, clube que defende desde a temporada 2021/22, mas seu futebol é bastante valorizado pelos técnicos Luis de la Fuente e Hansi Flick por sua versatilidade para atuar em diferentes posições do ataque.

Revelado na base do Valencia, o jogador natural de Foios, nascido no dia 29 de fevereiro de 2000, despontou primeiro como ponta-direita, com velocidade e força nos ataques em profundidade, acelerando em direção à linha de fundo ou cortando para dentro para finalizar com o pé direito.

Em 2019, foi negociado para o Manchester City de Pep Guardiola, quando passou a ser utilizado também pela ponta esquerda, além de atuar como falso 9 e como centroavante com mais mobilidade.