"A Argentina deu tudo de si e caiu de pé: a Espanha mereceu o título", escreveu o diário esportivo argentino Olé sobre a vitória da Espanha na final da Copa de 2026, neste domingo (19).

"A seleção, que jogou toda a prorrogação com um jogador a menos, não conseguiu superar um adversário superior e perdeu por 1 a 0 na final da Copa do Mundo. Graças a uma equipe lendária", conclui o Olé.

O jornal La Nación, da Argentina, chamou a derrota de "fim de um sonho": "A Argentina resistiu o quanto pôde, mas a Espanha encontrou o gol na prorrogação que a coroou campeã mundial".