Um homem de 28 anos morreu na manhã deste sábado (18) dentro do parque Augusta, na região central de São Paulo. O espaço permaneceu aberto ao público por algumas horas após a ocorrência.

Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a vítima passou mal depois de entrar no local com outros dois jovens que saíam de uma balada na rua Caio Prado. O Samu foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

Após a confirmação da morte, a GCM isolou a área onde o corpo foi encontrado. O espaço foi fechado posteriormente para permitir a retirada do corpo e evitar a concentração de pessoas na área isolada.