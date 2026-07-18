Homem de 28 anos morre no parque Augusta, na região central de SP
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Um homem de 28 anos morreu na manhã deste sábado (18) dentro do parque Augusta, na região central de São Paulo. O espaço permaneceu aberto ao público por algumas horas após a ocorrência.
Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a vítima passou mal depois de entrar no local com outros dois jovens que saíam de uma balada na rua Caio Prado. O Samu foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.
Após a confirmação da morte, a GCM isolou a área onde o corpo foi encontrado. O espaço foi fechado posteriormente para permitir a retirada do corpo e evitar a concentração de pessoas na área isolada.
A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial (Jardins), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.
A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo, responsável pela administração. O contato foi feito por email, mas não houve resposta até a publicação deste texto.