18 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem de 28 anos morre no parque Augusta, na região central de SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Corpo de homem de 28 anos foi encontrado em parque
Corpo de homem de 28 anos foi encontrado em parque

Um homem de 28 anos morreu na manhã deste sábado (18) dentro do parque Augusta, na região central de São Paulo. O espaço permaneceu aberto ao público por algumas horas após a ocorrência.

Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a vítima passou mal depois de entrar no local com outros dois jovens que saíam de uma balada na rua Caio Prado. O Samu foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

Após a confirmação da morte, a GCM isolou a área onde o corpo foi encontrado. O espaço foi fechado posteriormente para permitir a retirada do corpo e evitar a concentração de pessoas na área isolada.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial (Jardins), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo, responsável pela administração. O contato foi feito por email, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

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