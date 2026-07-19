No segundo tempo da prorrogação da final entre Espanha e Argentina, a dúvida sobre se Messi tentou cruzar ou chutar para o gol, após encobrir a defesa com um balão para a área, acabou sendo o momento de maior destaque do astro argentino na decisão da Copa do Mundo.

Ele terminou a partida com apenas uma finalização, bloqueada pela defesa antes de exigir qualquer intervenção do goleiro Unai Simón.

Muito pouco para quem era esperado como protagonista naquele que deve ter sido seu último jogo em Copas do Mundo, embora, aos 39 anos, ele ainda não tenha confirmado a despedida.