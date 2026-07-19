Faça uma pipoca, vá ao banheiro e prepare o coração. A final da Copa do Mundo de 2026, entre Argentina e Espanha, tem uma boa chance de ser decidida na prorrogação ou até mesmo nos pênaltis. Pelo menos este tem sido o cenário mais comum ao longo das últimas edições.

Prorrogação e pênaltis

As últimas finais de Copas do Mundo tem sido definidas na prorrogação - e algumas nos pênaltis. Nas últimas 6 edições, desde a virada do século, apenas dois jogos terminaram no tempo regulamentar, enquanto outras quatro finais terminaram em empate e precisaram ao menos dos 30 minutos extras.

Nessas quatro edições, duas terminaram na prorrogação e duas foram decididas nos pênaltis. Em 2010, a Espanha venceu a Holanda por 1 a 0 com gol anotado por Iniesta no tempo extra. O cenário se repetiu em 2014, com a Alemanha fazendo também 1 a 0 contra a Argentina.