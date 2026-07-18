Um atentado a tiros em uma loja de conveniência deixou ao menos três mortos e dois feridos, na noite desta sexta-feira (17), no município de Campo Mourão, no Paraná.

O ataque resultou na morte de dois homens e uma mulher. O caso ocorreu em um estabelecimento localizado no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Mato Grosso, na área central da cidade.

Vítimas foram identificadas pelas autoridades. Os mortos são Marcio Bertholdi Geraldo, 43, Michael Zachytko Cavalcante, 38, e Veridiana Gaya Menin Machado Sate, 40. As outras duas pessoas feridas têm 23 e 41 anos. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.