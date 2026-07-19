Na Itália, o polpetone nasce da cucina povera (cozinha pobre ou humilde), um conceito gastronômico baseado no máximo aproveitamento dos ingredientes e no combate ao desperdício. Ele é o irmão maior da polpetta (a almôndega tradicional). Historicamente, quando sobrava carne assada ou cozida de refeições anteriores, as famílias italianas moíam ou desfiavam essa carne, misturando-a com pão amanhecido amolecido em leite ou água, ovos, queijo ralado e ervas.

A culinária é uma das formas mais vivas de preservar a história e observar a transformação cultural de um povo. O polpetone é um exemplo perfeito desse dinamismo. Embora sua raiz esteja profundamente enterrada no solo italiano, sua evolução e consagração no Brasil revelam como a imigração é capaz de reinventar tradições, criando novos clássicos afetivos.

Diferente do formato esférico e pequeno das almôndegas, o polpetone ganhou um formato alongado ou de um grande bolo de carne, muitas vezes assado ou cozido diretamente no molho de tomate. Na Itália tradicional, ele raramente levava recheio em sua versão mais antiga; o objetivo era fazer a carne render para alimentar famílias numerosas. A receita era sinônimo de aconchego doméstico, um prato tipicamente dominical feito pelas mammas e nonnas.

Com a chegada maciça de imigrantes italianos ao Brasil a partir do final do século XIX, a receita cruzou o oceano e encontrou um novo cenário. Em solo brasileiro, especialmente em São Paulo, a colônia italiana prosperou e a disponibilidade de ingredientes mudou. A carne bovina, que na Itália era um item caro e racionado, era muito mais abundante e acessível no Brasil.

Essa fartura transformou o prato. O polpetone brasileiro deixou de ser uma receita de aproveitamento de sobras e passou a ser elaborado com carne moída fresca e de primeira qualidade. A maior virada identitária do prato no Brasil, no entanto, foi a introdução do recheio generoso de queijo (geralmente muçarela), seguido pelo processo de empanamento e fritura antes de receber o molho de tomate e o queijo parmesão para gratinar.