Basta digitar "síndrome de Down" na busca do TikTok para o resultado entregar uma sequência de vídeos criados com IA que sexualizam ou ridicularizam mulheres com a condição. O mesmo ocorre com pesquisas relacionadas a autismo e nanismo, também no X e no Instagram.

Em muitos casos, os perfis direcionam usuários para grupos no Telegram e páginas de venda de conteúdo adulto. E lá as mulheres não têm a deficiência que diziam ter —nos vídeos alterados com IA, elas exploram a condição como estratégia de atração e diferenciação comercial. Em alguns casos, o conteúdo adulto nem sequer existe, e os links funcionam apenas como isca para aplicar golpes.

A prática foi identificada em um levantamento do DesinfoPop (Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas), da FGV (Fundação Getulio Vargas).