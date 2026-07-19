A Argentina entra em campo neste domingo para a sua 7ª final de Copa do Mundo na história. A atual campeã se isolou como a seleção com mais finais do torneio nos últimos 50 anos.

A Argentina é a seleção que chegou a mais finais de Copas do Mundo nos últimos 50 anos. Desde 1978, quando conquistou o título inédito, foram 13 edições com 6 presenças da atual campeã - um aproveitamento de 46% e quase uma final a cada dois Mundiais.

A primeira final argentina dos últimos 50 anos foi justamente em 78, dentro de casa, com o título inédito contra a Holanda. A seleção voltou a disputar o título em 1986, com Maradona liderando a campanha e o bicampeonato contra a Alemanha. Na Copa de 90, as duas seleções se reencontraram, mas os germânicos levaram a melhor.