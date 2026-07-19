O meio-campista Rabiot detonou o comportamento dos jogadores da França na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, neste sábado (18), após o jogo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

Rabiot falou, sem citar nomes, em "comportamentos inaceitáveis". Ele definiu a postura no primeiro tempo como "vergonhosa".

Entramos no primeiro tempo de uma forma bastante vergonhosa. Vi o comportamento de alguns jogadores que eu nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionante. Há muita decepção após a derrota para a Espanha, mas havia um trabalho a ser feito até o fim e não podemos simplesmente estragar as coisas assim.