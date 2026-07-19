A Espanha após chegada de Vini

À medida que os episódios se repetiam com o craque do Real Madrid e ele respondia pedindo respeito, o problema se tornava mais nítido. Havia uma justificativa no país de que isso só ocorria porque Vini tinha um perfil provocador. Era falsa, avalia Salvador Moya: "Essa teoria da provocação se desbarata quando buscamos outros exemplos. Os irmãos Williams sofreram racismo também, e são espanhóis. E ninguém pode dizer que provocam, assim como Tchouaméni e Mbappé, que também já sofreram."

O que ocorre, avalia o pesquisador, é que Vini se rebelou de forma mais contundente, como fez Eto'o em seu tempo. Para Moya, foi justamente a atuação dos dois que fez o combate ao racismo avançar. "Graças a um jogador como Vinicius, que é a vítima, as leis que já existiam -por causa de Eto'o- se aplicam com mais contundência. Agora os juízes consideram os atos como delito de ódio. E isso pode levar à prisão", pontua.

Para além da lei federal 19/2007, contra o racismo e a intolerância no esporte, Moya comenta que há, na Espanha, iniciativas educativas organizadas por La Liga, das quais faz parte. Mas faz uma ressalva: "Temos um Mundial em quatro anos, com Espanha, Portugal e Marrocos, e só nisso já pode estar o racismo. Seria importante uma rede nacional com um modelo que após a Copa poderiam exportar a outros países. Fazem ações, mas individuais. Há que se unir a todos, ter mais gente na mesa."