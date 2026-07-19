O ex-zagueiro Piqué, campeão do mundo com a Espanha em 2010, disse, em entrevista ao jornal espanhol As, que não esperava ver a Argentina na final da Copa do Mundo.

Na visão do ex-jogador, antes da Copa, o Brasil era um dos favoritos ao título - e a Argentina não. Piqué disse que colocava os argentinos abaixo de França, Espanha, Inglaterra e Brasil na lista.

Piqué ressaltou, no entanto, que as duas seleções mereceram chegar à decisão. Para o ex-jogador, a Espanha é melhor como equipe.