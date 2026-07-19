19 de julho de 2026
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ELENCOS BILIONÁRIOS

Elenco da Espanha vale R$ 3 bilhões a mais que o da Argentina

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Fifa
O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão
O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão

Finalistas da Copa do Mundo, Argentina e Espanha têm elencos avaliados, juntos, em quase R$ 12 bilhões, com os espanhóis tendo o plantel mais caro da decisão. Os dados são do site transfermarkt, especializado em mercado esportivo.

Elenco da Espanha é avaliado em 1,2 bi de euros (R$ 7,15 bilhões). O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão.

Plantel da Argentina é avaliado em 807,5 mi de euros (R$ 4,37 bilhões). Jogador com maior potencial de venda entre os sul-americanos é Julián Álvarez, do Atlético de Madri (ESP), avaliado em R$ 586 milhões.

Além de Lamine Yamal e Julián Álvarez, apenas dois outros jogadores na final tem valor estimado de venda acima de R$ 500 milhões: o espanhol Pedri e o argentino Enzo Fernández. O meio-campista do Barcelona é avaliado em R$ 879,7 milhões, enquanto o jogador do Chelsea é avaliado em R$ 527,8 mi

O jogador menos valioso da Espanha é o atacante Borja Iglesias, reserva da Espanha. Aos 33 anos, o atleta do Celta de Vigo (ESP) tem valor de mercado de 2,8 milhões de euros (R$ 16,4 milhões).

Já o jogador menos valioso pelo lado da Argentina - e da final - é o zagueiro Otamendi. Defensor do River Plate (ARG) tem valor de mercado de R$ 5,8 milhões.

Veja o Top-5 de jogadores mais caros da Espanha

  1. Lamine Yamal: 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
  2. Pedri: 150 milhões de euros (R$ 879 milhões)
  3. Pau Cubarsí: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)
  4. Martin Zubimendi: 75 milhões de euros (R$ 439 milhões)
  5. Dani Olmo: 60 milhões de euros (R$ 351 milhões)

Veja o Top-5 de jogadores mais caros da Argentina

  1. Julián Álvarez: 100 milhões de euros (R$ 586 milhões)
  2. Enzo Fernández: 90 milhões de euros (R$ 527 milhões)
  3. Lautaro Martínez: 85 milhões de euros (R$ 498,5 milhões)
  4. Nico Paz: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)
  5. Alexis MacAllister: 70 milhões de euros (R$ 410,5 milhões)

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