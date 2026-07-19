Finalistas da Copa do Mundo, Argentina e Espanha têm elencos avaliados, juntos, em quase R$ 12 bilhões, com os espanhóis tendo o plantel mais caro da decisão. Os dados são do site transfermarkt, especializado em mercado esportivo.

Elenco da Espanha é avaliado em 1,2 bi de euros (R$ 7,15 bilhões). O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão.

Plantel da Argentina é avaliado em 807,5 mi de euros (R$ 4,37 bilhões). Jogador com maior potencial de venda entre os sul-americanos é Julián Álvarez, do Atlético de Madri (ESP), avaliado em R$ 586 milhões.