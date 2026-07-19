Elenco da Espanha vale R$ 3 bilhões a mais que o da Argentina
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Finalistas da Copa do Mundo, Argentina e Espanha têm elencos avaliados, juntos, em quase R$ 12 bilhões, com os espanhóis tendo o plantel mais caro da decisão. Os dados são do site transfermarkt, especializado em mercado esportivo.
Elenco da Espanha é avaliado em 1,2 bi de euros (R$ 7,15 bilhões). O jogador com maior potencial de venda da seleção europeia - e de toda a final - é Lamine Yamal, do Barcelona (ESP), avaliado em R$ 1,1 bilhão.
Plantel da Argentina é avaliado em 807,5 mi de euros (R$ 4,37 bilhões). Jogador com maior potencial de venda entre os sul-americanos é Julián Álvarez, do Atlético de Madri (ESP), avaliado em R$ 586 milhões.
Além de Lamine Yamal e Julián Álvarez, apenas dois outros jogadores na final tem valor estimado de venda acima de R$ 500 milhões: o espanhol Pedri e o argentino Enzo Fernández. O meio-campista do Barcelona é avaliado em R$ 879,7 milhões, enquanto o jogador do Chelsea é avaliado em R$ 527,8 mi
O jogador menos valioso da Espanha é o atacante Borja Iglesias, reserva da Espanha. Aos 33 anos, o atleta do Celta de Vigo (ESP) tem valor de mercado de 2,8 milhões de euros (R$ 16,4 milhões).
Já o jogador menos valioso pelo lado da Argentina - e da final - é o zagueiro Otamendi. Defensor do River Plate (ARG) tem valor de mercado de R$ 5,8 milhões.
Veja o Top-5 de jogadores mais caros da Espanha
- Lamine Yamal: 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)
- Pedri: 150 milhões de euros (R$ 879 milhões)
- Pau Cubarsí: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)
- Martin Zubimendi: 75 milhões de euros (R$ 439 milhões)
- Dani Olmo: 60 milhões de euros (R$ 351 milhões)
Veja o Top-5 de jogadores mais caros da Argentina
- Julián Álvarez: 100 milhões de euros (R$ 586 milhões)
- Enzo Fernández: 90 milhões de euros (R$ 527 milhões)
- Lautaro Martínez: 85 milhões de euros (R$ 498,5 milhões)
- Nico Paz: 80 milhões de euros (R$ 469,2 milhões)
- Alexis MacAllister: 70 milhões de euros (R$ 410,5 milhões)