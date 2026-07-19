Kimi Antonelli deixou para trás os problemas das últimas etapas e venceu o GP da Bélgica. Ele teve que passar Charles Leclerc, depois de perder a ponta durante um Safety Car Virtual, mas conquistou a sexta vitória da temporada. O piloto da Ferrari foi o segundo, e Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro.

O companheiro de Antonelli na Mercedes, George Russell, abandonou ainda na primeira volta, após toque com Lewis Hamilton, que foi punido. Ainda assim, Hamilton chegou em quinto e passou o inglês na disputa pelo segundo lugar. Com a vitória, Antonelli agora tem 45 pontos de vantagem após 10 etapas disputadas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou pela segunda vez seguida, novamente em oitavo lugar. Como Leclerc, o brasileiro usou o VSC para otimizar sua estratégia e teve ótimo ritmo para segurar a Racing Bulls na segunda metade da prova.

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