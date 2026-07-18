A disputa pelo terceiro lugar de uma Copa do Mundo é o único jogo em que nenhuma seleção gostaria de estar. Mas França e Inglaterra não conseguiram evitar o que se pode chamar de um prêmio de consolação.

Por diferentes razões, porém, as duas seleções prometem fazer neste sábado (18), às 18h, em Miami, um confronto sem cara de amistoso, com objetivos a buscar.

Favorita ao título, a seleção francesa sucumbiu diante da Espanha, mas tem Kylian Mbappé motivado pela briga com Lionel Messi pela artilharia do Mundial.