O funcionário terceirizado preso por matar três colegas a facadas dentro da unidade da Bombril, em São Bernardo do Campo (SP), no dia 1º, morreu no mesmo dia, após ser levado para o 2º Distrito Policial da cidade. O caso é tratado pela polícia como suicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem trabalhava na empresa e conhecia as vítimas. A motivação do ataque ainda é investigada.

Em nota, a Bombril confirmou as mortes e informou que o suspeito era colaborador terceirizado contratado pela empresa de logística TPC. A companhia declarou que acionou as autoridades, acompanha as investigações e presta assistência às famílias das vítimas.