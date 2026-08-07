07 de agosto de 2026
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APÓS PRISÃO

Funcionário que matou 3 colegas na Bombril morre no DP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Governo de SP
O caso é tratado pela polícia como suicídio.
O caso é tratado pela polícia como suicídio.

O funcionário terceirizado preso por matar três colegas a facadas dentro da unidade da Bombril, em São Bernardo do Campo (SP), no dia 1º, morreu no mesmo dia, após ser levado para o 2º Distrito Policial da cidade. O caso é tratado pela polícia como suicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem trabalhava na empresa e conhecia as vítimas. A motivação do ataque ainda é investigada.

Em nota, a Bombril confirmou as mortes e informou que o suspeito era colaborador terceirizado contratado pela empresa de logística TPC. A companhia declarou que acionou as autoridades, acompanha as investigações e presta assistência às famílias das vítimas.

A TPC também informou que iniciou a apuração interna dos fatos e colabora com as investigações.

Com informações do Metrópoles.

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