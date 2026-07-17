A Caixa Econômica Federal encerrou os sorteios da Mega-Sena e de todas as loterias que eram realizados aos sábados.

A partir deste final de semana (18), os sorteios da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que eram feitos aos sábado à noite, passarão a ser realizados às 11h dos domingos.

"A Caixa Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo", afirmou em comunicado.