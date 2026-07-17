Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17) no interior de um imóvel em um condomínio em Brasília. Um suspeito foi preso por duplo homicídio e o caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

As vítimas são o casal Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42. Os corpos foram encontrados no quintal do imóvel do casal no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponta Alta Norte, no Gama (DF).

Os corpos teriam sido localizados um dia depois do crime. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido tiros na tarde de quinta-feira (16), por volta das 15h.