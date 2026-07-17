Casal é encontrado morto em condomínio, e vizinho é preso
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Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17) no interior de um imóvel em um condomínio em Brasília. Um suspeito foi preso por duplo homicídio e o caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.
As vítimas são o casal Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42. Os corpos foram encontrados no quintal do imóvel do casal no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponta Alta Norte, no Gama (DF).
Os corpos teriam sido localizados um dia depois do crime. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido tiros na tarde de quinta-feira (16), por volta das 15h.
Um homem de 60 anos foi preso durante a operação suspeito de cometer duplo homicídio. Ele foi conduzido para a 20ª DP da cidade, e a área foi isolada para perícia e investigações.
O crime teria sido motivado por uma briga de vizinhos. Segundo o delegado da 20ª DP do Gama, Paulo Fortini, o casal tinha um lote ao lado da casa do suspeito, mas não morava lá, e teriam ido limpar o imóvel.
O suspeito possui diversas passagens pela polícia. Ainda de acordo com o delegado, ele tem passagem por tentativa de homicídio e violência doméstica contra a mulher.
O casal deixa uma filha de cinco anos. Rayane era servidora pública e trabalhava como coordenadora do CadÚnico (Cadastro Único) de Santo Antônio do Descoberto (GO). A vítima recebeu homenagem nas redes sociais do município. Já Leonardo se identificava nas redes sociais como coordenador de vendas.
O deputado estadual por Goiás André do Premim também publicou nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte da servidora pública. "Rayane deixa um exemplo de dedicação ao serviço público, sempre desempenhando seu trabalho com responsabilidade, compromisso e respeito à nossa população".