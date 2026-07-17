A Polícia Civil identificou como Dayana Guzman Ancieta a mulher encontrada morta entre duas caçambas em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, a vítima, de nacionalidade boliviana, transportava cerca de 1 kg de cocaína no estômago.
O corpo foi localizado na última sexta-feira (10), na Rua Manoel Sebastião, no bairro Chácaras Reunidas Guaió. Dayana estava com as pernas amarradas, enrolada em um cobertor e vestida.
A causa da morte ainda é investigada. A polícia também apura para quem a droga seria entregue. De acordo com a corporação, a vítima tinha uma irmã residente em São Paulo.
Equipes do Samu confirmaram o óbito no local, e a Polícia Científica realizou a perícia. O caso é investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.
Com informações do Metrópoles.