A ex-presidenciável e senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) confirmou nesta sexta-feira (17) que é pré-candidata à reeleição no pleito de outubro em uma aliança com o PT do presidente Lula. Em uma rede social, Thronicke publicou uma foto em que ela está ao lado do petista e acrescentou a seguinte mensagem: "Se sou pré-candidata à reeleição? Nunca deixei de ser!".

A publicação foi feita após especulações de que a senadora poderia abrir mão da tentativa de reeleição para integrar uma chapa com o deputado federal Vander Loubet (PT-MS). Na virtual composição, Loubet seria o candidato a senador e ela ficaria como primeira suplente dele.

Thronicke se filiou ao PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin em abril e desde então tem se aproximado do PT, em uma aliança que chama a atenção. Advogada, ela foi eleita para seu primeiro mandato eletivo em 2018 na onda bolsonarista, filiada ao PSL (que depois se uniu ao Democratas para formar o União Brasil), mesma sigla de Jair Bolsonaro na época.