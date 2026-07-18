Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) insinuou, em evento na tarde deste sábado (18), que Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) são oportunistas.

O comentário aconteceu no momento em que Zema analisava o cenário da disputa pelo Senado em São Paulo e expressava apoio ao pré-candidato de seu partido, Ricardo Salles (Novo), que foi ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro e, atualmente, é deputado federal por São Paulo, onde nasceu.

"São Paulo se transformou numa terra de oportunistas. Nós estamos aí com candidatas que não são de São Paulo e que vieram para cá, porque parece que, em seus estados de origem, não têm muita chance. São aventureiras que estão aqui, paraquedistas. Tenho certeza do meu apoio total a Salles", disse Zema.