Enquanto caminhavam em direção à Times Square, crianças argentinas vestidas com camisetas de Messi apontavam para um telão que exibia uma propaganda com a estrela da Espanha, Lamine Yamal. Ao fundo, o pai respondia em tom de brincadeira, com vaias: "Uh!".

A menos de 24 horas da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, milhares de torcedores se reuniram na Times Square para o último bandeiraço antes da decisão pelo título.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Depois de dias em que Nova York alternou entre fumaça e temporais, o fim da tarde deste sábado (18) trouxe uma trégua. Com temperatura amena e sem chuva, os argentinos aproveitaram para transformar um dos principais cartões-postais da cidade em uma extensão das arquibancadas.