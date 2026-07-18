Inglaterra e França mantiveram neste sábado (18) a tradição de jogos movimentados na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Em Miami, os ingleses venceram por 6 a 4, em uma partida que estabeleceu um novo recorde na competição.

Com dez gols, o confronto passou a ser o mais goleador da história das decisões pelo terceiro lugar. A marca anterior resistia havia quase sete décadas, desde 1958, quando a própria França derrotou a Alemanha Ocidental por 6 a 3, na Suécia.

No geral, o jogo de Copa do Mundo com o maior número de gols foi na Copa do Mundo de 1954, quando a Áustria venceu a Suíça por 7 a 5, pela fase de grupos.