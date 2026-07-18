Com dois gols na disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra neste sábado (18), em Miami Gardens, o atacante Kylian Mbappé assumiu a ponta da artilharia da Copa do Mundo de 2026, com dez bolas na rede, além de também ter assumido o posto de maior artilheiro histórico do torneio, com 22 gols.

Em ambos os casos, o atacante do Real Madrid ultrapassou o argentino Lionel Messi, com quem protagonizou jogo a jogo a disputa pela Chuteira de Ouro, dada ao maior goleador da competição.

O camisa 10 da Alviceleste tem oito gols na atual edição, e 21 bolas na rede considerando suas seis participações no torneio de seleções da Fifa.