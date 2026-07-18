"A Inglaterra não quer jogar este jogo, e nós também não", disse o técnico da França, Didier Deschamps, na véspera da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Não foi o que se viu na partida deste sábado (18), em Miami, que teve os ingleses abrindo 4 a 0 no primeiro tempo e os franceses buscando uma reação impressionante após o intervalo.

Com seis gols na etapa final, os ingleses venceram por 6 a 4 e confirmaram sua melhor campanha depois de 60 anos.

A partida teve também Mbappé marcando duas vezes para assumir a artilharia desta edição, com dez gols, e o topo do ranking dos maiores marcadores de todos os Mundiais, com 22. Lionel Messi, que balançou a rede nove vezes na América do Norte e 21 na história da competição, tentará recuperar a liderança neste domingo (19), na final contra a Espanha.